О каких психологических проблемах говорит тяга к уборке

Иногда уборка становится не просто частью жизни, а поглощает все мысли человека, не давая расслабиться и отдохнуть дома. Сегодня расскажем, о каких неврозах говорит постоянная тяга к уборке, и какими компромиссами можно улучшить ситуацию.

1. Строгие правила жизни

У некоторых людей порядок ассоциируется с добропорядочностью и образом жизни. Приходя в гости к родственникам или заходя в комнату к детям-подросткам и видя, что в доме/комнате царит небольшой хаос, они считают, что жильцы живут неправильно и не соблюдают моральные нормы и принципы. Это часто приводит к конфликтам с родственниками. Чистюли, которые требуют такого же подхода к порядку от остальных, не отличаются добротой и заботой. Зато такой подход к порядку гарантирует, что через некоторое время человек завязнет в бесполезных ритуалах и привычках, а общение с родственниками превратится не в удовольствие, а пытку.

Если вы чувствуете, что чужой бардак наводит на вас печальные мысли и вызывает брезгливость, измените своё отношение к порядку. Отдохните и примите, что небольшой беспорядок не всегда говорит об образе жизни и характере окружающих.

2. Чрезмерная склонность к рационализму и систематизации

Если предыдущая группа людей, живущая по строгим правилам, еще может допустить небольшой бардак у себя в жилище, то рационалисты и любители все раскладывать по полочкам доходят до абсурда, приводя в порядок абсолютно все, что видят. В их жизни нет ни капли спонтанности: каждая вещь должна всегда строго лежать на своем месте, а планы – исполняться точно в срок. А на поиск нужных вещей не должно тратиться ни одной лишней секунды.

Помимо этого, жесткий рационализм негативно влияет на личную жизнь человека и практически закрывает просторы для творчества. Если вы заметили, что склонность к рационализму и систематизации лишает вас романтики и приятной спонтанности, стоит задуматься. Относитесь к вещам проще и пустите немного расслабления и отдыха в свою жизнь.

3. Клаттерофобия

Так называемая клаттерофобия – боязнь беспорядка – прямо указывает на психологические проблемы в прошлом и властвует над многими людьми в течение нескольких лет и даже десятилетий. Такими проблемами могут быть: тяжелое детство, конфликтные ситуации в семье, потеря близкого друга или любимого человека. Уборка является некоторым избавителем от негатива. Занимаясь уборкой, люди замещают негативные события из памяти, создавая для себя иллюзию приведения в порядок жизни.

Вместо того, чтобы тратить драгоценное время и заниматься самообманом, попробуйте избавиться от мусора не в квартире, а в голове. Не всегда это просто сделать самостоятельно, возможно стоит обратиться за поддержкой к квалифицированному психологу.

4. Гермофобия

Еще одним серьезным неврозом считается боязнь заразиться вирусными заболеваниями через прикосновения или предметы. Гермофобы замкнуты, обычно не подают руку и боятся лишний раз прикоснуться к перилам или дверям. Не редко их можно увидеть в масках и силиконовых перчатках. После гостей они стараются делать генеральную уборку или тщательно мыть руки после отдыха со знакомыми. Со временем такие люди перестают выходить из дома, делая это лишь по крайней необходимости. Дотрагиваясь до какой-либо поверхности, у них начинается головокружение, тремор, спазмы, нехватка воздуха. Гермофобия негативно влияет на жизнь человека, делая ее практически невыносимой и очень нервной.

Здесь поможет рациональный подход: в человеческом организме есть все механизмы защиты, которые не позволяют нам заболевать в большинстве случаев, когда мы сталкиваемся с вирусами и микробами (то есть, всегда). Умеренной гигиены вполне достаточно. Осознав это, вы перестанете чрезмерно охранительски относиться к собственному здоровью, что высвободит для вас ресурс, который вы сможете использовать в более продуктивном и приятном русле.





5. Синдром Макбет или Пилата

На некоторых критика воздействует довольно странно. Вместо выраженной злости или желания защитить свою честь такая личность стремится провести изнуряющую генеральную уборку или перебрать и так ровно стоящие на полке книги и журналы. Все негативные чувства, которые возникают, когда человек слышит критику, выражаются в интенсивной уборке и сумасшедшем наведении порядка в квартире.

Если вы заметили, что во время ссоры или неприятного телефонного разговора начинаете перебирать вещи, стоит задуматься. Это не столько снимает стресс, сколько создает ощущение ложного контроля над ситуацией. Лучше проанализировать негативную ситуацию и понять, как её можно избежать в будущем.

6. Результат уборки не приносит удовлетворения

Если раньше вы испытывали счастье и радость после того, как привели квартиру в порядок, и это сопровождалось легкой усталостью, то при неврозе ощущения после уборки будут совершенно другими. Вместо радости человека сопровождают чрезмерное утомление и раздражение. Как правило, это говорит о незакрытых задачах в других сферах жизни. Вспомните как в детстве мы готовы были перемыть несколько раз полы, лишь бы не заниматься уроками. Если по окончанию уборки вас поджидает осознание, что есть гораздо более сложные задачи, которые не хочется выполнять, удовлетворённость от приведения квартиры в порядок будет смазанной. Старайтесь сначала закрывать сложные дела, а уборку оставлять напоследок. Так позитивный эмоциональный эффект будет сильнее, ведь он будет подкрепляться заслуженным отдыхом.





7. Признаки нездоровой уборки

Неврозы можно узнать не только по признакам, указанным выше. Есть и отдельные факторы, указывающие на наличие психологической болезни. К ним относятся:

Постоянная тяга к наведению чистоты.

тяга к наведению чистоты. Все свободное время отводится на уборку.

Наведение чистоты происходит за пять минут до прихода гостей или во время праздничного или семейного ужина.

Чувство тревожности о домашнем порядке в путешествии или на работе.

Чрезмерное мытье рук.

Негативные эмоции даже от небольшого беспорядка.

Процесс уборки постоянно затягивается.

При их обнаружении следует проанализировать, что происходит у вас в голове. Возможно, это средство бегства от каких-то других проблем. Не лишним будет небольшой отпуск или пара беззаботных выходных. В крайних случаях следует обратиться к психологу.

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